Mikkel rider genom Sverige för att fylla brunnar i Afrika

Syftet med äventyret är att samla in pengar för att bygga brunnar i Afrika, målet är att samla in en halv miljon kronor. Med sig har han sina två hästar Dusty och Cody och han hoppas på att hästfolk ska slå sig samman med honom under resans gång.

Resan kommer lämna intressanta sår och känslor.

Mikkel har som längst suttit på en hästrygg i 17 timmar i sträck, nu blir det 12-13 timmar per dag i en månad. Det kommer bli påfrestande för hästarna men värst blir det nog för Mikkel.

– Hästarna får rida varannan dag så det blir nog värst för mig, resan kommer lämna intressanta sår och känslor.

Målet är att samla in pengar till att bygga 5 brunnar i Afrika och att skapa uppmärksamhet för rent vatten.

– I Sverige har vi rent vatten i toaletterna medan i vissa byar i Afrika så hämtar befolkningen vatten i leriga floder till vardags, berättar Mikkel Oster.

På den 30:e dagen hoppas Mikkel att de avslutar med att rida in på Stortorget i Hässleholm där de ska ha en stadsfest med mat och dryck och artistuppträdanden.