"Tråkigt men inte förvånande att tittarsiffrorna sjunker"

Direkt efter sista deltävlingen i lördags presenterade SVT sin klassiska tavla med färgglada post it-lappar på hur startfältet ser ut i Andra chansen. Som vanligt är det tävlingsproducent Christer Björkman som bestämmer men klart är att treor möter fyror. Så varje duell innehåller ett bidrag som kom trea i sin deltävling och en som kom fyra.

Duell 1. Margaret "In my cabana " möter Moncho "Cuba libre"

Två färgstarka nummer. Margarets låt ligger högt på spellistor, och hon är ju känd sedan innan med "Cool me down" så kanske hon har ett försprång.

Duell 2. Renaida "All the feels" möter Olivia Eliasson "Never learn"

Unga tjejer på frammarsch med radiovänliga låtar. Många dansare i båda bidragen som lyfter scenshowen - Olivia svajade dock på sången i lördags men kanske nerverna släpper andra gången.

Duell 3. Felix Sandman "Every single day" möter Mimi Werner "Songburning"

De två låtarna i duellerna som är mest olika varandra. Vill folket ha up tempo-ballad med pyro eller stillsam ballad?

Duell 4 Sigrid Bernson "Patrick Swayze" möter Mendez "Everyday"

Fartfylld avslutning med sång och dans. Mendez går ut sist, precis som i Malmö. Sigrid däremot var det länge sedan vi såg då hon faktiskt inledde hela tävlingen som bidrag nummer ett. Båda sjöng ganska surt i deltävlingarna - hoppas på bättring.

Tråkigt nog, men inte förvånande, så fortsätter tittarsiffrorna att sjunka och vara sämre än vanligt. Dåliga för att vara Melodifestivalen, bra för vilket annat program som helst. Den fjärde deltävlingen i Örnsköldsvik sågs av 2 846 000 tittare, enligt preliminära siffror från MMS. Det är första gången sedan 2011 som den fjärde deltävlingen haft färre än 3 miljoner tittare. Det är också ett rejält tapp från förra årets fjärde deltävling som sågs av 3,4 miljoner tittare. I år är det bara den första deltävlingen som har haft över 3 miljoner tittare - 3,2 miljoner tittade på den första från Karlstad.

Till sist. Det blev en sistaplats för Marina Mårtensson från Ilstorp i finaltävlingen av Sloveniens Melodifestival i helgen. Men trots det säger Marina att hon nog var det gladaste och nöjdaste av de åtta deltagarna.