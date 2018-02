C växer på M:s bekostnad

– Det är klart, ska vi få en alliansregering, vilket är vårt mål, då måste både Centerpartiet och andra allianspartier se till att fler som förut har röstat exempelvis på de rödgröna partierna väljer ett av allianspartierna, det blir en av de viktigaste uppgifterna under det halvår som är kvar till valet i september, säger partisekreterare Michael Arthursson (C).



Artursson tror att Centerpartiets senaste satsningar i samband med kommundagarna nyligen, kortare vårdköer och mer miljösäkrat flyg kan ha spelat in.

Men Centern har också en mer flyktingvänlig politik än Moderaterna. Moderaterna har på senare tid lagt hårdare förslag mot bl.a. papperslösa som t.ex. inte längre ska ha rätt till sjukhusvård. Frågan är om moderaterna nu nått sitt maximala väljarstöd.

– Det tror jag inte vi har mycket kvar att ge, det visar mätningarna, att många väljare skulle kunna tänka sig att rösta på Moderaterna, säger partiets strategichef Per Nilsson.



Moderaterna backar 1,1 procentenhet och ligger på 23,1 procent enligt Svensk Väljaropinion. Centerpartiet går upp med en procentenhet och hamnar på 9,8 procent. Samtidigt ligger dom andra två allianspartierna stilla, Liberalerna 4,9 procent och Kristdemokraterna återigen under riksdagsspärren på 2,8 procent.



Sverigedemokraterna ligger också still på 16,4 procent. Och bland dom rödgröna har Socialdemokraterna precis som i förra mätningen 28,2 och övriga rödgröna partier ökar marginellt Miljöpartiet 4,1 procent medan Vänsterpartiet hamnar på 7,9 procent.

Ställningen mellan blocken är så jämn som den kan vara. 40,6 procent för Alliansen och 40,3 för dom rödgröna partierna.

Jämnheten är utmaningen dom 190 dagar som är kvar till valdagen, enligt Moderaternas strategichef.

– Vårt mål är att växa, att hela Alliansen växer och stärker sig. Nu är det jämnt och vi måste helt enkelt vinna fler väljare till Alliansen, säger Per Nilsson.