"När veteranen föll och nykomlingen vann"

2007 var något av ett generationsskifte i Melodifestivalen. The Ark bröt ny mark genom att som creddigt glamrockband ställa upp, och vann ju faktiskt hela tjottaballongen med "The Worrying Kind". Men det hände också något i deltävling tre uppe i Örnsköldsvik. När sista finalisten skulle presenteras stod det mellan Magnus Carlsson med "Live Forever" och Måns Zelmerlöw med "Cara Mia".

De flesta förväntade sig att veteranen skulle gå vidare... men så blev det inte. Måns hade i och för sig kommit långt i Idol 2005 och vunnit Let´s Dance 2006, men detta var första gången han sjöng egen musik. Och det gick hem i stugorna. Måns till final och Magnus femma och därmed utslagen.

Hemma i tv-soffan kände jag mig kluven - ledsen för att favorit-Magnus åkt ut trots att jag inte gillade låten särskilt mycket i början. Samtidigt peppad för att jag gillade "Cara Mia" grymt mycket. I samma deltävling fick även veteranerna Sonja Aldén och Nanne Grönwall åka till Andra chansen medan en annan Idol-deltagare Sebastian gjorde Måns sällskap till finalen.

Och trenden fortsatte sedan de kommande åren med veteraner som föll tungt till förmån för nya förmågor - inte sällan från någon av alla talangprogram på TV. Ett tungt veteranfall var när drömduon "Androla", det vill säga Andreas Johnson och Carola åkte ut 2008 i Andra chansen i duell mot Nordman. I finalen 2009 fanns till exempel Måns Zelmerlöw igen, Agnes och EMD - alla tidigare Idol-deltagare. 2010 var det också Idol-tätt: Darin, Sibel, Ola Svensson och Anna Bergendahl som vann allt med "This Is My Life".

