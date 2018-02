Patienter och anhöriga fast på Ystads lasarett

Ovädret gör att personal, anhöriga och patienter har svårt att ta sig till och från lasarettet i Ystad.

Det har gjort att sjukhuset sedan i morse gått in i stabsläge, operationer har ställts in och all kraft läggs nu på att ta hand om de som inte kan ta sig ifrån sjukhuset.

- Den sammantagna situationen har gjort att vi beslutat att gå i stabsläge, berättar Karin Ekelund som är platschef på Ystads lasarett.

På sjukhuset i Ystad finns därför såväl färdigbehandlade patienter som anhöriga.

- Vi tar hand om alla. Vi har en fantastisk personal, där många som bor nära kommit in och jobbat trots att de är lediga.

Enligt Karin Ekelund har man strukit alla planerade operationer för resten av veckan. Det handlar om operationer som inte är akuta.

- Alla livshotande tillstånd och cancer opererar vi. Men allt som kan vänta utan komplikationer för patienten har ställts in. Vi behöver maximera personalen med de patienter som är på sjukhuset.

För att kunna ta hand om personer som blir akut sjuka i de drabbade områdena har sjukhuset beställt bandvagnar som ska kunna hämta patienter som behöver vård.

Trots krissituationen beskriver Karin Ekelund att de flesta tagit beskeden med fattning.

- Väderläget är inget som någon kan göra något åt och alla ställer upp på ett fantastiskt sätt. Vi har bäddat för patienterna som inte kunnat åka hem. De har kunnat sova och vi har tagit in extra mat både till anhöriga, patienter och personal. Alla ställer upp och hjälps åt, säger Karin Ekelund.