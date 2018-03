Fyra till final i en fullsatt Kristianstad-arena

Finalisterna i Melodifestivalen

Benjamin Ingrosso – Dance you off

Mariette – For you

Martin Almgren – My bitter lullaby

Liamoo – Last breath

Jessica Andersson – Party Voice

Rolandz – Fuldans

Samir & Viktor – Shuffla

John Lundvik – My turn

Renaida – All the feels

Mendez – Everyday

Felix Sandgren – Every single day

Margaret – In my cabana