KIK väljer Tranås – "bäst geografiskt"

I och med att KIK föll mot Hudiksvall i sista matchen i Allettan så missade laget sin direktplats till Hockeyallsvenskans kvalserie.

I stället behöver klubben gå vägen via play off för att ta sig vidare till kvalserien. KIK fick chansen att välja motståndare i det första steget av play off.

Och valet föll på Tranås.

– Det finns lite revanschbegär hos oss. De vann båda matcherna före jul, säger Mats Lusth i en livesändning på Hockeyettan.se

Dessutom menar Mats Lusth att det är det bästa alternativet geografiskt. Utöver Tranås kunde KIK välja Kalix, Boden, Visby eller Mariestad.

– Skulle vi satt oss på ett plan upp till Kalix eller Boden är det 100 000 extra där. Så man får tänka lite på det också, säger Mats Lusth i livesändningen.

Tranås tränare, Charles Franzén, säger att hans lag har en bra känsla mot Kristianstad.

– De har ett otroligt bra lag som vi har respekt för men vi ska försöka göra livet surt för Kristianstad och "Lusthen", säger Charles Franzén.