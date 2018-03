Nazister placerade ut bomb trots Säpoövervakning

– Vi såg elektronik där, bland annat en svart tub som såg ut som ett batteri av något slag. Den började faktiskt ticka också, som en äggklocka. Då slog det oss att det kunde vara en bomb, berättar platschefen på Lilleby camping, Tommy Lassinati.

Det är den 25 januari 2017 och han tittar i en ICA-kasse som står bakom en av villavagnarna på campingen. Ica-kassen innehöll en tidsinställd bomb.

– Den ena sladden hade ju lossnat från äggklockan.



Så om den inte varit loss när äggklockan tickat färdigt så hade den smällt?

– Ja absolut, det hade den gjort.

Tre nazister åtalas och fälls senare för bombattentatet. Men när vi granskar förundersökningen visar det sig att Säkerhetspolisen haft flera möjligheter att stoppa bombdådet.

Redan i mitten av december fick Säkerhetspolisen veta att den lokala nazistledaren Viktor Melins DNA hittats på en bomb som exploderat utanför en lokal i centrala Göteborg, som användes av vänsteraktivister.

Kammaråklagare Mats Ljungqvist på Åklagarkammaren för säkerhetsmål blir förundersökningsledare. Trots DNA-träffen bestämmer han sig för att inte gripa Viktor Melin.

– Man sätter span, fysisk span på honom för att ta reda på hur han rör sig, och vem han kontaktar.

Men beslutet att inte gripa Viktor Melin på en gång visar sig få allvarliga konsekvenser. Samtidigt som han är under bevakning av Säpo skaffar han och en kompis material som de använder till att bygga en ny bomb. Vid ett av tillfällena är Säpos spanare till och med inne i affären. Så här berättar spanaren i tingsrätten:

– När jag kommer in så står Melin ganska direkt till höger och tittar på artiklar som tillhör hemmet eller hobby. De pratar väldigt lågmält med varandra, som för att ingen annan ska höra. Jag gick runt för att höra vad de sa, och då tystnade de.



Med Säpos spanare i hasorna köper Viktor Melin plastlådor, superlim, spik, och om man ska tro förundersökningen åker de sedan vidare för att köpa äggklockor som kan användas för att göra en bomb med tidsfördröjning.

Viktor Melin skaffar också dynamit. Troligen sker överlämningen på en parkering där han träffar en annan, sprängmedelskunnig, nazist, Jimmy Jonasson. Säpos spanare berättar i tingsrätten:

– De har trängt in sig med bakänden längst in mot parkeringsrutan, så det går inte att se in. Jag reagerade på att det var en omständlig parkering. Vi tror att de gjorde någonting, men vi kan inte säga vad de gjorde.

Mannen de träffar på parkeringen, Jimmy Jonasson, jobbar som anläggningsdykare, och det ska senare visa sig att han har en hel container full av dynamit på sin gård en bit från Göteborg. Men att det skulle vara dynamit som överlämnades förstår kammaråklagare Mats Ljungqvist först senare.

– Det beskrivs som ett konspirativt möte. Jag minns inte hur orden föll, men jag gjorde tolkningen att något kunde ha överlämnats vid det här tillfället.

På nyårsaftonskvällen följer Säpos spanare efter Viktor Melin när han och en annan organiserad nazist åker ut till Lilleby camping, som används som ett flyktingboende.

– Jag sitter i bilen som ligger närmast aktuellt fordon. Och när de åker in på den ödsliga vägen som sedermera leder mot Lilleby camping väljer jag att vika av, berättar spanaren i rätten.

De bägge nazisterna parkerar och smyger genom skogen mot campingen. Förundersökningsledare kammaråklagare Mats Ljungqvist är ledig men blir uppringd av en kollega som har jouren.

– Säpo är nervösa över att två personer med knytningar till Nordiska Motståndsrörelsen befinner sig där, i synnerhet som det finns uppgifter om att NMR haft en särskild kampanj riktad just mot Lilleby camping. Det här sammantaget ger en ganska orolig bild.

Men något skäl till att gripa de bägge nazisterna eller larma flyktingboendet ser han inte.

– Vid det tillfället misstänker vi inte i första hand att en bomb placerats ut. Utan finns andra hypoteser till varför han rör sig i det området. Och hade vi sett några tecken på att det var frågan om en planerad bombserie så hade vi naturligtvis gjort något åt det. Det förutsätter jag, att vi avbrutit, det säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

– Jag förstår inte varför man inte avbröt det här, säger Magnus Ranstorp, en av Sveriges främsta terrorforskare.

– Det är väldigt anmärkningsvärt. Det finns stora skäl till att de vet att det kan utveckla sig till att bli farligt.



Det är nyårsnatt, det är mörkt, de parkerar precis bredvid skogen, de har tidigare placerat ut en bomb och de går en smygväg upp mot campingen. Hur skulle du tolka situationen?

– Jag skulle tolka det som att något är på väg att hända, på grund av lokaliteten, på grund av vem som var där. Det finns en historia och det finns ingen anledning att ta det längre, och att det kan bli fara för annans liv.

– Jag tror att varje person som hör detta skulle ställa allvarliga frågor om varför avbröt man inte detta för det kunde blivit riktigt, riktigt allvarligt.



Inte heller söks campingen igenom efter någon bomb. Först dryga tre veckor senare hittas bomben av platschefen på campingen.

Varför söks campingen inte igenom?

– Jag kan inte svara på det. Det får Säkerhetspolisen svara på. Jag har ingen anledning att recensera deras beslut, säger förundersökningsledare Mats Ljungqvist.



– Borde man sökt igenom campingen? Ja med facit i hand så borde man ha gjort det.

De tre nazisterna fälls för bombdådet vid Lilleby camping. Viktor Melin fälls också för den första bomben, vid Syndikalisternas lokal. Melin och Jonasson åtalas senare även för ett tredje bombdåd mot ett flyktingboende, där en städare skadas svårt. Även detta ska ha skett efter att Säpo börjat spana på Melin. Viktor Melin kan inte knytas till brottsplatsen och båda två frias av hovrätten.

Vi har sökt Säkerhetspolisen men de har valt att inte medverka. Vi har också sökt Viktor Melin och Jimmy Jonasson, men utan resultat.