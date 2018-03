Jukeboxmusikalen ska locka till skratt och sång

På Kristianstad teater kommer det under våren ljuda toner från Elvis när Emil Sigfridsson producerar Broadwaymusikalen All Shooked Up som utspelar sig i en sömning småstad i USA på 50-talet och det handlar om den unge rebellen Chad och mekanikern Natalie.

Det blir en komisk show med dans och musik som folk känner igen och kan sjunga med i och handlingen är från Shakespeares Trettondagsafton.

All Shooked Up kommer spela 20 föreställningar i vår och i rollerna som Chad och Natalie ser vi Robin Sköneskog och Hanna Boquist.