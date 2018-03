"Hen får åka till Lissabon i maj"

Sex veckors turnerande når sitt slut ikväll. Via Karlstad, Göteborg, Malmö, Örnsköldsvik och Kristianstad så har vi nu landat i huvudstaden - Stockholm. Eller närmare bestämt på Friends Arena i Stockholm. Tolv finalister har vaskats fram, och det är ovisst vem som tar hem segern tycker jag. Det finns några som sticker ut både i botten och toppen - sedan ett stort mellanskikt.

Mariette och Benjamin Ingrosso är fortfarande lågoddsare, men en som seglat upp som favorit i alla fall sett till mest spelade låt är Felix Sandman med "Every Single Day". Jag tror den låten tjänar på att höras flera gånger, precis som när Robin Stjernberg vann 2013 med "You". Så Andra chansen behöver inte alltid vara en nackdel. Rolandz, Samir & Viktor, Renaida, Margaret, Jessica Andersson till exempel tror jag får låga poäng av internationella juryn.

Jag räknar även bort John Lundvik och Martin Almgren från slutsegern för att deras nummer är lite beiga i jämförelse med de andra. En av mina favoriter Liamoo känns tyvärr helt bortglömd (men alltså inte på min spellista!). Min tippning: Benjamin Ingrosso får åka till Lissabon i Portugal i maj och försvara de svenska färgerna. Ett modernt nummer med bra sång och dans, och som gör sig sjukt bra på scen.



Skånekopplingar i finalen är Jörgen Elofsson från Ängelholm som har skrivit Mariettes låt "For you". Anders Wrethov från Vellinge har skrivit Margarets "In my cabana" och John Lundviks "My turn" är producerad av Pontus Persson från Kristianstad.

Till sist. Glöm inte att fylla i vår poll – vilken låt tycker du är bäst? Nuuuuu köööööör viiiiii!!! Klockan 20 i SVT 1 eller Sveriges Radio P4.