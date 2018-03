”Proffsigt och modernt vinnarbidrag med goda chanser i Eurovision”

Mello-låtar på högsta volym både fredag kväll och nästan hela lördag dag. Storhandling av i stort sett bara onyttigheter plus storstädning. Och sedan en timmes sömn följt av en dusch. Sedan var jag redo för final! Släkt och vänner kom en efter en under kvällen- totalt var vi 20 personer. Så kan inte säga att jag hörde mycket, i princip ingenting, av manuset och själva showen. Missade därför helt att Renaida signalerat under sitt nummer att hon inte hörde något, men rätt att hon fick köra om för så ser ju reglerna ut. Tråkigt för SVT som annars gör en så proffsig produktion. När hände det senast att någon fick sjunga om? På rak arm utan att ha dubbelkollat - fick inte Arvingarna sjunga om 1999?

Röstningsmomentet går rappt nu för tiden, men tycker det är fel att svenska folket kan fortsätta rösta även efter att internationella juryn presenterat sina röster. Då kan låtar som ligger efter få sympatiröster a la ”nu måste jag rösta för att min favorit ligger back”, medan de låtar som ligger i topp kan drabbas av ”nu är det redan klart så jag behöver inte rösta en gång till”-syndrom. Hade lite svårt att hänga med i alla siffror hit och dit men konstaterar att det var som jag trodde på förhand - väldigt jämnt mellan bidragen.

Oväntat att internationella juryn gav så pass höga poäng till Margaret och låga till Mendez. Och just dessa två bidrag stod för kontrasterna när det gäller juryn kontra svenska folket. För när tittarna fick bestämma så fick Margaret tredje lägst och Mendez tredje högst. Men ”Everyday” låg så pass långt efter att det ändå blev en sistaplats - oväntat. En av förhandsfavoriterna Mariette sänktes av svenska folket och var avhängd från toppstriden tidigt. John Lundvik fick höga poäng både av juryn och svenska folket - förstår det eftersom numret är pampigt och han sjunger bra men låten är enligt mig så mossig och gammeldags. En tredjeplats skulle jag säga var en överraskning.

Helt rätt stod slutsegern mellan ”Dance you off” och ”Every single day” där Benjamin Ingrossos försprång var för stort, och segermarginalen blev till slut god. Ett oerhört proffsigt nummer som gör sig bra i bild, han sjunger och dansar grymt och låten sätter sig. Saknar kanske ett litet lyft någonstans i låten, men man kan ju inte få allt. Modernt och känns verkligen 2018. Tror att chanserna till en bra placering i Eurovision är goda. Benjamins koppling till kusin Sebastian Ingrosso och Swedish house mafia kommer säkert att nämnas i en hel del europeiska kommentatorsbås. Lissabon, Pourtgal, nästa för Benjamin - i maj är det dags!

Till sist. Finalen slog röstningsrekord - 13 9993 975 röster. Retfullt att inte nå över 14 miljoner när det var så nära. Dessutom tippade jag rätt vinnare - hurra!