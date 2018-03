Orenat avloppsvatten rinner in i hans trädgård

En av Simrishamns kommuns största överföringsledningar går via pumpstationen i byn. När det är mycket regn eller snösmältning tränger vatten in i ledningarna, vilket kan innebära att avloppsmängden blir för stor och orenat avloppsvatten släpps ut i ån.

Det rinner ut i min trädgård och luktar gör det.

Mattias Johanssons hus ligger vid kanten på ån och för honom blir bräddningen högst påtaglig.

Mattias Johansson berättar att en pärm som följt med huset visar att problemen pågått sedan 1973 och att det blev värre på 80-talet. Han visar på avloppsröret från pumpstationen som mynnar i ån vid hans trädgård. Just nu är allt täckt av snö, men han berättar hur det ser ut vid de tillfällen som avloppsvatten rinner ut.

- Då står en stråle med gråsvart vatten rakt ut i ån, och luktar skit gör det, ja allmänt otrevligt.

Vad du hoppas ska ske?

- Att man fixar hela avloppsystemet så att vattnet kommer på rätt plats, det vill säga i reningsverket.

För politikerna är bräddningen i Tommarpsån ett känt problem - och en prioriterad fråga. Det säger både Carl-Göran Svensson (C) och Christer Akej (M), som bägge sitter i Simrishamns samhällsbyggnadsnämnd. Orsaken är bland annat att ledningarna är gamla och läcker, de är också underdimensionerade i förhållande till den utbyggnad av avloppsnätet som gjorts genom åren. Men enligt nämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), är åtgärder på gång, just nu filmas ledningsnätet för att man ska se var felen finns.

- Vi håller på att åtgärda det och det kommer att efterhand lösas, men exakt vet vi inte ännu, säger han.

Bräddningsproblemen i Tommarpsån har diskuterats politiskt under vintern. Christer Akej (M) vill att arbetet med åtgärder snabbas på, och att pengar öronmärks i budgeten.

- Det har dröjts alldeles för lång tid, säger han.

Men Carl-Göran Svensson menar att det inte går att göra någon "snabb-fix".

- Men problemet är på gång, vi håller på att projektera, så jag är positiv till detta, säger han.