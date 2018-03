Skogstema på ny bokbuss

Alla elever i kommunens grundskolor fick under hösten lämna in förslag på motiv till hur den nya bokbussen skulle se ut. Nästan 150 ritningar kom in. Även bibliotekets personal fick tycka till och sedan har en grafisk formgivare gjort slutmotivet som nu är klart.



Bussen kommer att gå i grönt med skogsmotiv med flera djur som häst, pingvin, katt och räv och såklart en klok uggla som omger sig med böcker och äpplen.

– Vi ville att illustrationens färgschema skulle matcha det befintliga bibliotekets i Simrishamn, som ju utmärks av sitt röda tegel och sin gröna väggmålning, säger biblioteksassistent Kate Visonj i ett pressmeddelande.

Det här Simrishamns biblioteks första mobila bibliotek, som just nu byggs färdig på Nordirland. Tanken är att leveransen sker i vår.