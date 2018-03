Sverige missar semifinal i Paralympics

Sverige var tvunget att vinna kälkhockeymatchen mot Italien i Paralympics för att inte förvisas till spelet om platserna 5-8 i turneringen.



Det gick inte. Italien, som besegrade Norge efter straffar i premiären, vann rättvist med 2-0.



Blågult, med flera skåningar i laget, var inte tillnärmelsevis lika underlägset som mot Kanada (0-17) men pucken var mestadels i svensk zon även i den andra gruppspelsmatchen i Gangneung hockeycenter.



Målvakten Ulf Nilsson höll nollan - med hjälp av utespelarnas uppoffrande slit som tvingade Italien till avslut utifrån - långt in i första perioden men när Niklas Rakos blev utvisad för att i anfallszon avsiktligt ha fördröjt spelet gick det inte längre. Efter 13.16 hittade Sandro Kalegaris luckan i spel fem mot fyra och Sverige tvingades ta paus i underläge 0-1.



Anfört av backen Niklas Ingvarsson flyttade Sverige upp spelet något i den andra perioden men utan resultat. Trots två chanser i numerärt överläge behövde inte Italiens målvakt Gabriele Araudo göra en enda räddning.



Det jagande svenska laget var nästan lika uddlöst i tredje perioden, trots ytterligare en chans i powerplay, och i stället för en kvittering gick Italien ifrån till 2-0 genom den målfarlige backen Gianluigi Rosa.



Förbundskaptenen Erik Vikström kan inte skylla förlusten på skadeläget. Han kunde använda sig av både Per Kasperi och Robin Meng, vilka stod över premiären med småskavanker. Dessutom var Max Gyllsten tillbaka i laget efter att ha brutit Kanadamatchen med en fotskada.



I och med segern följer Italien med Kanada till semifinal medan Sverige, som var sista lag in i turneringen, och Norge gör upp om tredjeplatsen i gruppen på tisdagen.