"Vissa låtar kommer få längre livslängd än andra"

Sex veckor har gått snabbt, och nu är det nästan ett år till nästa års tävling. Känns lite tomt måste jag säga. Precis som när ens födelsedagsfirande är slut. Årets tävling har präglats av svikande tittarsiffror, och en allmänt negativ ton framförallt i pressen men även bland svenska folket. Nog för att många krönikörer brukar förfasas över Mello (för att det inte är finkultur?), men i år har kritiken kommit från fler håll. Programledaren David Lindgren är jättebra på att sjunga och dansa. Men så fort manuskorten kommit i hans hand så har man suttit beredd med skämskudden.

Manuset har varit under all kritik i år, och som jag skrivit tidigare: måste programledaren skratta åt skämten för att få med sig publiken så är det ett illavarslande tecken. Reklamfilmerna med Anna Book hade ingen poäng överhuvudtaget. Det är ju ett helt team som står för manus och själva showens innehåll så all skugga ska inte falla över David som gjort sitt bästa efter förutsättningarna. Fab-Freddie har glittrat och stått för värmen - en välkommen och viktig röst i programmet. Tycker att han växte för varje program i sin uppgift och får gärna komma tillbaka.

Kvalitén på låtarna har svajat, men precis som vanligt så växer många när de får några lyssningar på sig. När vi lyssnade igenom alla nu hemma som uppladdning inför finalen så var det ingen som ratades direkt utan vi lyssnade faktiskt på alla. Sedan kommer såklart vissa låtar få ett längre liv än andra, så är det varje år.

Till sist. I morgon tänkte jag knyta ihop säcken med ett sista blogginlägg – då med en egensnickrad lista på vad som varit sämst och bäst i årets tävling.