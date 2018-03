Här visas slitet bakom konsten

Chris Fischer, ledare, forskningscentret för tecknad konst vid Statens museum for kunst. Det är statens museum för konst som i utställningen "Art in the making" vill punktera myter och visa hur det gick till när mästerverk skapades.

Precis innanför dörrarna i utställningen hänger Paolo Veroneses stora målning Venus och Adonis som man för övrigt lånat från nationalmuseet i Stockholm. På en idéskiss bredvid kan man se hur han jobbade fram motivet. Det var en omfattande process. Han ritade så många versioner och alternativa scener att han själv hade svårt att skilja dem åt. Det som till slut hamnade på målningen var en spegelvänd variant på ett av de motiv han gjort i skissen.

– Här finns ju inte allt men själva kärnan till det som sedan blir målningar, säger Chris Fischer, forskningsledare på centret för tecknad konst vid Statens museum för konst i Köpenhamn.

Skisserna är ofta mycket mer dramatiska en det som sedan blir slutresultatet.

– Ja, han tänker mer dramatiskt i början och så har han uppenbarligen fått för sig att det ska var lugnare i det som sedan blir målningen, säger Chris Fischer.

I flera exempel visas hur konstnärer testade sig fram till rätt motiv, men också hur flitigt de lånade från varandra. När Rembrandt skulle avbilda scenen där Jesus visades upp för folket kopierade han hela kompositionen från ett kopparstick som Lucas van Leyden gjort.

När danska Niels Larsen Stevns skulle skildra slaget vid Svenstrup mose, gick han ett steg längre, ryggtavlan på huvudpersonen ritade han av från ett reklamfoto i ett modemagasin, och en bandyspelare i ett tidningsreportage om en match mellan Sverige och Danmark blev till en krigare i bilden. Svenskarna vann för övrigt bandymatchen med 7-0.

Rubens, hade ett helt arkiv av teckningar med armar, ben och huvuden i olika positioner som sedan bara kunde plockas fram av hans assistenter och pusslas in i målningar som skulle utföras.

Hela poängen med utställningen är att nyansera mytbilden av det ensamma konstnärsgeniet.

På 1500-talet var motiven ofta resultat av en förhandling mellan konstnären och uppdragsgivaren. Det skrevs helt enkelt kontrakt på hur bilden i stora drag skulle se ut, vilka färger som användes, storleken och vad allt skulle kosta. De betraktades många gånger mer som hantverkare än som konstnärer, säger Chris Fischer.

– När du beställde ett verk av en konstnär så liknade den relationen den du har när du bokar en rörmokare för laga din toalett.