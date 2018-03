Honey står upp för sommarkatterna

I Sverige är de så kallade sommarkatterna ett problem och man räknar med att cirka 150 000 katter saknar ett hem.

I Höör finns Höörs hemlösa katter som är en ideell förening som kan ta hand om upp till 30 katter, i föreningen finns även rikskändisen Honey som jobbar på veterinärkliniken som ligger vägg i vägg med att lugna patienterna och ägarna. Även katten Sören Fernström är känd som "katten som tar betalt per klappning". En krona per klappning har under åren gett mer än 700 000 kronor som sedan har skänkts till olika katthem i Sverige.

– Katter är väldigt trogna sina familjer och vi kan se på de katter som kommer till katthemmet att de är svikna och deprimerade för att de har blivit övergivna av sina familjer, berättar veterinären Lucie Marcela Havelka.

Det folk inte tänker på när de skaffar en gullig kattunge är att de växer upp, blir tonåringar och då rivs de, kissar kanske inomhus och vill man inte ha fler katter bör man kastrera sin katt redan vid 5-6 månaders ålder för de blir dräktiga så tidigt.

De som är intresserade av att adoptera en katt från Höörs hemlösa katthem får träffa katterna på söndag sedan är man välkommen tillbaka för att få träffa den katt man är intresserad av på tu man hand under lugnare former.