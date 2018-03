Ny stadsfest avslutar sommaren i Hässleholm

I veckan beslöt ett inte helt enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen att bevilja 450.000 kronor i bidrag till festen.

– Helt avgörande för att den ska bli av, säger Johans Jönsson, centrumledare hos arrangören HessleCity.

Däremot räcker pengarna inte helt. Minst 200.000 till behövs, enligt HessleCitys ordförande Tommy Nilsson. Det hoppas man få in via sponsorer och avgifter från t ex knallar.

Fram till 2012 ordnade handelsföreningen Festivaldax som till sist tog för mycket av deras resurser. Nu börjar man om i ett lite mindre format. Och är noga med att det är en fest och inte en festival.

Det blir en gratisfestival utan inträde för publiken så arrangörerna menar att det inte blir så svårt att hålla styr på ekonomin. En scen, inga stora tivolin och fokus på barnfamiljerna. Och belägen på Stortorget och Första avenyn.

Artister då? Jodå, med fokus på lokala artister. Inga namn är dock klara i dagsläget.