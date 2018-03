Första stipendiet ur Kim Wall-fonden delas ut

Kim Wall försvann den 10 augusti 2017 under arbetet med ett reportage om den danske ubåtsbyggaren Peter Madsen. Han är åtalad för mordet på henne och rättegången mot honom pågår i Köpenhamns tingsrätt.

– Hon ville skriva om "rebelliska undertoner", det var hennes eget uttryck. Hon hade en fantastisk förmåga att hitta de där guldkornen och de udda människorna, säger Kim Walls mamma Ingrid.



Kim Wall växte upp i Skåne. Man kan säga att hon föddes in i sitt yrke: mamma Ingrid var i många år dagspressjournalist, pappa Joachim är pressfotograf. Deras dotter jobbade över hela världen som frilans. Hon skrev för bland andra The New York Times, The Guardian, Time och South China Morning Post.



– Ett av de sista jobben hon gjorde var på Sri Lanka. Hon reste runt i en hel månad och koncentrerade sig på att intervjua kvinnor som hade stridit för tamilska tigrarna. Det är otroliga människoöden hon har hittat bland de här kvinnorna, berättar Ingrid Wall.

År 2015 gjorde Kim Wall ett reportage på Marshallöarna, om hur radioaktiva rester från USA:s provsprängningar riskerar att läcka ut när havet stiger till följd av klimatförändringarna. Inför det jobbet var hennes pappa Joachim orolig för riskerna med radioaktiviteten. Hon försäkrade honom att hon hade tänkt på säkerheten, för att kunna förmedla berättelserna från människorna på öarna.



– Jag sa till henne "Tänk nu på att radioaktivitet varken smakar eller känns eller syns eller märks, men du kan få skador." Men hon svarade att de var förberedda med geigermätare och så vidare. Jag var orolig för henne då, berättar Joachim Wall.



Minnesfonden har fått in över 200 000 dollar. Fler än 2 000 personer har bidragit. En del av intäkterna är också upphovsrättsliga ersättningar. Familjen har krävt in dem från flera mediebolag som, efter mordet, utan tillstånd har använt bilder på Kim.



Förra året var Kim Wall en av 74 journalister i världen som miste livet på jobbet, enligt siffror från Committee to protect journalists, CPJ, som är baserad i USA. Planerna på en minnesfond tog snabbt form efter att hon försvann.



– Den som får stipendiet ska kunna resa på ett anständigt sätt, bo anständigt och ha råd att ha fixers på plats och inte minst viktigt för oss: att skaffa sig en bra försäkring. Vi vet att saker och ting kan hända. Även om du tror att du kan råka illa ut i ”Långtbortistan”, så kan du bevisligen även göra det i Köpenhamn, säger Ingrid Wall.