Lättare för skolor att säga nej till politiska partier

Ändringen i skollagen säger att rektorer får välja det urval som partierna ska hämtas ur. Det kan till exempel vara partier som sitter i kommunfullmäktige eller i riksdagen.

Inget parti får stängas ute på grund av politiska åsikter.

Tony Ivarsson som är rektor på C4-gymnasiet, välkomnar förtydligandet i skollagen.

– Idag kan vi sätta upp tydligare ramar för att till exempel, som vi har valt att göra, bjuda in partier som sitter i riksdagen, säger han.

Så ditt arbete har blivit enklare nu?

– Absolut, mitt arbete har blivit lättare, definitivt, säger han.

Sveriges Radio har varit i kontakt med flera rektorer på kommunala gymnasieskolor i norra och östra Skåne. De allra flesta säger att de kommer att bjuda in politiska partier till skolan under året, men det finns även de som säger att de inte kommer att aktivt bjuda in politiker under året.

På C4-gymnasiet i Kristianstad så kommer man att bjuda in de politiska partierna till skolan vid två tillfällen, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen.

Gymnasieeleven Ida Andersson som studerar musik, tycker att det är bra att partierna kommer till skolan under året.

- Jag tycker att det är väldigt bra, för det finns många som väljer att antingen rösta blankt eller som väljer att inte rösta alls på grund av att de inte vet vad de olika partierna står för, säger hon.