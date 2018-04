Alla band klara för Sweden Rock

De sista banden ut är Backyard Babies, Battle Beast, Dark Tranquillity, Stratovarius, Dark Funeral, Lacuna Coil, Crashdïet, Misery Loves Co, Pestilence, The Raven Age och Rockklassiker Allstars.



Dessutom kommer Astral Doors att sköta årets nationaldagsfirande onsdagen den 6 juni.



Electric Mary ställer in sin spelning av hälsoskäl.

Festivalen jobbar nu med årets spelschema för festivalen den 6-9 juni.