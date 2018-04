Queenmusikalen sätts upp i Kristianstad –"Det gäller att vi gör den rättvist"

Under 2019 ska Emil Sigfridsson, tillsammans med två andra, sätta upp Queenmusikalen, "We will rock you", på Kristianstads teater.

– Queens musik är så storslagen, från rock till nästan opera. Vi tror att den kommer locka en bred publik, säger Emil Sigfridsson.

Spånandet har redan börjat men endast en person i trion har sett musikalen när den sattes upp i London. Utmaningen ligger i att inte göra som den uppsättningen.

– Om man gör en musikal som inte har setts så mycket, då har folk inte någon föreställning om hur det ska se ut och hur det ska låta. Men folk har en relation till Queen och Queens musik. Det gäller att vi gör den rättvist, säger Emil Sigfridsson.