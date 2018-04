Sverige mest trafiksäkert i hela EU

Europeiska vägar är de säkraste i hela världen, slår EU-kommissonen fast. Trots det dog 25 300 människor i Europa förra året i trafiken. Fördelat i ett EU-snitt motsvarar det 49 människor per miljoner invånare. Andelen är ändå långt mindre än den i den globala statistiken: 1,3 miljoner människor, med ett snitt motsvarande 174 trafikdödsfall per miljoner invånare.



Av samtliga EU-länder dör störst andel människor i trafiken i Rumänien, och minst andel i Sverige. Trots att Sverige, när det kommer till trafiksäkerhet, legat i topp under många år sjönk antalet trafikrelaterade dödsfall ytterligare under 2017 jämfört med året innan.

– Det beror på en kombination av fordon, trafikanter och trafikmiljö, säger Lars Ekman, sakkunnig inom trafiksäkerhet vid Trafikverket.

Bilarna har blivit säkrare med åren, människor är också mer benägna att använda bälte och bilbarnstolar. I linje med nollvisionen, som antogs av riksdagen för över 20 år sedan, utsmyckas också det svenska vägnätet med rondeller och 2+1-vägar som aldrig förr.

– I princip så eliminerar vi dödsolyckorna på motorvägarna med mittseparering, säger Lars Ekman.

Det är inte så att vi eftersträvar en olycksfri trafikmiljö. Det är en omöjlighet. Däremot ska en krock få rimliga konsekvenser.

När det kommer till trafikinfrastruktur handlar det om att konstruera taktiskt. Om en stolpe måste vara placerad så att den löper risk att köras på får konstruktionen vara sådan att stolpen går sönder i stället för att människan i bilen förolyckas.

– Det är inte så att vi eftersträvar en olycksfri trafikmiljö. Det är en omöjlighet. Däremot ska en krock få rimliga konsekvenser. Det kan vara rimligt att den som somnar bakom ratten och kör i diket får betala för en ny bil, men det är inte rimligt med dödsstraff för att begå ett sådant misstag.



Inom EU har de trafikrelaterade dödsfallen mer än halverats sedan 2001. Samtidigt skadades under 2017 sammantaget inom EU 135 000 människor, och de socioekonomiska kostnaderna för detta beräknas uppgå till motsvarande 1 234 miljarder kronor.



Sedan tidigare har EU antagit målet att minska trafikdödligheten med 50 procent från 2010 års siffror - 31 500 antal förolyckade - fram till 2020. Detta ser nu mycket svårt ut att gå i hamn med.



EU-kommissionen kommer under 2018 presentera nya mål för trafiksäkerhet som är tänkta att uppnås under 2020-2030.