Kort men intensiv pollensäsong

Klibbal, alm, gräs och björk. Flera pollenslag är på gång, även om det främst är klibbal- och hasselallergikerna som tvingas gå med svullna ögon och rinnande näsa - trots minusgrader och frost.

– I södra Sverige har både klibbalen och hasseln blommat och i helgen ska det även bli varmare i Stockholm. Då kommer det att dra i gång ordentlig här också. Det blir troligtvis höga halter av klibbal ändå upp till Borlänge och Gävle, säger Pia Östensson.



Men även björkpollenallergiker kan redan nu börja gardera sig med nässpray och ögondroppar, säger Pia Östensson. Jämfört med fjolårets björkpollensäsong som var ovanligt lugn, väntas årets omgång bli tuff.

– Björken har redan börjat blomma i norra Europa och pollen kommer hit via fjärrtransporter. Men i Sverige ser den inte ut att blomma förens tidigast i slutet av april, och då väntar höga halter, säger Pia Östensson.



Den kalla och isiga våren har skjutit på trädens pollenproduktion, som vanligtvis brukar släppa på fröna under spridda perioder mellan januari och mars.

– Nu börjar alla samtidigt och då blir det i stället mer pollen under en kortare tid. Men jag vet inte vad som är att föredra: mindre pollen under en längre tid eller en kort intensiv period med höga halter.



TT: Har du några tips till allergiker?

– Man kanske inte behöver gå ut när det är som torrast och soligast, det är mest pollen som sprids då. Vädra inte mitt på dagen och håll koll på våra prognoser. Vi varnar oftast när det kommer fjärrtransporter från andra länder med pollen, och dokumenterar både vädret och temperaturer som kan vara bra att hålla koll på.