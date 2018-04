Skånskt bedrägeri bakom Kronofogdens rekordår

Rekordsumman 95 miljoner kronor - så mycket har Kronofogden tillsammans med ett tiotal andra myndigheter drivit in från kriminella under 2017. Det är nästan 20 miljoner kronor mer än under året innan dess.

Förutom pengar utmäter myndigheten allt från smycken och bilar till konstföremål och intäkterna går till exempel till skatteskulder eller skadestånd till brottsoffer.



Ett av de ärenden som gav störst utdelning var från Malmö.



Det handlar om bostadsrättsföreningen Ida som misstänks ha blivit utsatt för ett bedrägeri på flera miljoner kronor. Från de två personer som misstänks ha lurat föreningen har Kronofogden bland annat lyckats driva in kontanter och bilar värda 18 miljoner kronor.



– Det fungerar alldeles utmärkt med polisen här nere och Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Där har vi tagit in vad Skatteverket ville att vi skulle ta in så det har varit en hundraprocentig täckning, säger Lennart Nilsson, kronokommissarie på Kronofogden.



Det var i Malmö som polisen och Kronofogden började samarbeta i en så kallad specialindrivningsenhet för snart tio år sedan. Modellen spreds till resten av landet.

Det är i Skåne som mycket av pengarna kunnat drivas in under det gångna året, enligt Lennart Nilsson.



– Här nere har vi haft ett flyt de sista två åren så jag tror en stor del av de pengarna kommer här nerifrån.

Kronofogden samarbetar med bland andra Polisen, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Tullverket, Försäkringskassan och Skatteverket.