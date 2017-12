Rösta! Vilken är årets jullåt?

Vilken av dessa är "Årets jullåt 2017" enligt Dig?

Mimi Werner - Home By Christmas

Martin Almgren - Peaceful Christmas

Jill Johnson - Christmas Island

Weeping Willows - Let Christmas Be The Reason

Pernilla Andersson - Här Kommer Snön

Zara Larsson - Mary, Did You Know

Jasmin Kara - Dear Mr. Santa

Mariette - Pillow (Winter Song)

Brolle - I'm Coming Home This Christmas

Sonja Aldén - En Kväll I December