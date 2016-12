Tre knivskurna i Solna

Tre personer har knivskurits i ett gängbråk vid pendeltågsstationen Solna station, enligt Expressen.

– Åtminstone en av dem har skador i halsen, säger Mikael Pettersson, befäl vid polisens region Stockholm, till tidningen.

Polisen fick in larmet strax före elva på onsdagskvällen och har inlett en förundersökning gällande mordförsök.

Strax före halv ett natten mot torsdag meddelade polisen att två personer gripits och fem personer tagits in till förhör, skriver Aftonbladet. Det var enligt uppgift många på platsen under bråket vid Solna station och polisen hoppas få en klarare bild under torsdagen.