Klass 2-varning för Stockholms län

Stora delar av SMHI:s Sverigekarta täcks av klass 1-varningar det kommande dygnet. För Stockholms län utom Roslagskusten gäller klass 2-varning för ymnigt snöfall som i kombination med hårda vindar kan ge kraftig drivbildning.

Länsstyrelsen i Stockholm uppmanar invånare att undvika bilresor och att de som måste bege sig ut ska förbereda sig för mycket långa resor.

Sent på tisdagskvällen uppgraderade SMHI varningarna för Öland och Gotland till klass 2. För Öland varnas för stormbyar och ishalka och för Gotland gäller varningen snöfall och stormbyar.

Destination Gotland har ställt in samtliga turer med färjorna till och från Gotland under onsdagen, på grund av de hårda vindarna, med väntade vindhastigheter på upp emot 24 meter i sekunden, rapporterar SVT Nyheter Öst.

Redan under tisdagsförmiddagen drabbades västra Götaland av svår ishalka med trafikolyckor och inställda bussturer som följd.

– Ett nederbördsområde västerifrån har gjort att vi fått regn på kalla vägbanor som gjort att det fryst till väldigt snabbt, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Mildare luft är på väg västerifrån och därför kan halkproblemen börja avta under eftermiddagen i Bohuslän, Halland och området söder om Vänern. Men när nederbörden rör sig in över Småland finns risk för ishalka där senare under sena eftermiddagen och kvällen.

– När man ger sig ut i de områdena gäller det att ta det försiktigt för det kan väldigt snabbt frysa till, säger Alexandra Ohlsson.

Det har börjat snöa över Jämtland, Dalarna och Örebro län och snöfallet rör sig under kvällen och natten vidare mot sydost över delar av Svealand och Götaland, där klass 1-varning för snöfall utfärdats. Lokalt kan det röra sig om stora snömängder.

– De största mängderna kommer vi troligen att få i Jämtlands län där det lokalt kan röra sig om ett par decimeter snö, säger Alexandra Ohlsson.

Under onsdagen avtar snöfallet, men kan hänga kvar över Gotland, där SMHI också varnar för mycket hårda vindbyar. Det kan också förekomma snöbyar längs ostkusten.

Under onsdagen faller temperaturerna och det väntas bli minusgrader i så gott som hela landet.

– Det ser ut att kunna bli riktigt kallt upp över Norrbottens län. Här kan vi få temperaturer mitt på dagen på mellan 20 och 25 minusgrader.

Längre söderut väntas mer beskedliga temperaturer och längst i söder kan det pendla runt nollan. På torsdag har kölden troligen tagit ett ordentligt grepp över hela landet, men redan på fredag kan det börja bli mildare igen och ett nytt nederbördsområde kommer in västerifrån.