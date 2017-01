Äventyret började i slutet av november när Aron Anderson från Täby började skida till Sydpolen.

P4 Stockholms Mia Bryngelson nådde Aron över satellittelefon den 21 december, kilometer från sitt mål.

Nu gästar han Mia igen och berättar om sitt äventyr.

Aron Andersons expedition gick under namnet Pole of Hope och görs för att samla in pengar till Barncancerfonden.