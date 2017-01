Misstänkt mord i Åkersberga

Polisen kan inte utesluta att han utsatts för ett brott och en förundersökning om mord har inletts.

Hur länge mannen legat död är oklart. Han hittades under torsdagseftermiddagen sedan polisen larmats om att han inte hörts av på ett tag.



– Då tog vi oss in i lägenheten och hittade honom, säger Eva Nilsson, presstalesperson vid Stockholmspolisen.



Polisen har knackat dörr i området och tekniker undersöker lägenheten.



Att inleda förundersökning om mord ger polisen möjlighet att sätta in fler utredningsåtgärder.