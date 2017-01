Isak allt närmare Real Madrid

Isak kommer enligt tidningen att lånas ut till i sommar, då Real inte får skriva in nya spelare i truppen under sitt transferförbud.



– Isak har varit här flera gånger under hösten och bekantat sig med klubben. Nästa vecka kommer han hit för att skriva kontrakt och genomgå läkarundersökning, säger José Félix Díaz, som har bevakat Real Madrid i många år för Marca, till Aftonbladet.



Enligt Marca är kontraktet på fem år.

– Jag kan inte kommentera det överhuvudtaget. Det får stå för dem, säger AIK:s Björn Wesström till Expressen.