Misshandlad fembarnsmamma utan bostad

En utredning som regeringen gjort visar att det finns stora brister i stödet för boende till misshandlade kvinnor.

Trots att socialtjänstlagen säger kvinnor har rätt till det här stödet visar utredningen att det finns brister i 50 av 60 granskade kommuner

Fembarnsmamman Maria har bott på fem olika ställen sedan hon flyttade från sin man för ett år sedan. Nu har hon hamnat i kläm mellan två kommuner, Botkyrka och Nacka, om vem som ska betala hennes boende.



– Det här handlar om fem barn och jag som hamnar på gatan för att de kastar oss fram och tillbaka, det här är ingen lekstuga det handlar om fem barn, säger Maria som egentligen heter något annat.



Maria berättar att hon tvingades fly från den man som hon bodde ihop med efter att han utsatt henne för misshandel. Hon har fem barn där den äldsta är 12 år och den yngsta är åtta månader. Hon har skyddad identitet. När hon flydde från mannen bodde hon i Botkyrka.

Efter att ha flyttat runt i olika kommuner i länet hamnade familjen i Nacka där Maria också skrev sig. Maria är mammaledig och behöver därför hjälp med andrahandshyran på 14 000 kronor i månaden som hon betalar för lägenheten. När hon försökte få hjälp började Nacka och Botkyrka bolla ärendet mellan varandra.



– Jag tror det här är allt för vanligt och det är givetvis oacceptabelt att det här fortsätter 2017 med all den kunskap som vi har att kommuner inte lyckas samarbeta när det gäller att flytta en kvinna från en våldsam man, säger Olga Persson är generalsekreterare på kvinnoorganisationen Unizon.



När P4 Stockholm träffar Maria håller hon in i det sista på att försöka få hjälp med hyran från Botkyrka dit hon hänvisats från Nacka. Det ringer i telefonen. Det är socialtjänsten i Botkyrka som ber att få återkomma innan lunch.



– De säger att de ska återkomma innan lunch, sedan kommer de säga de inte kan ta ett beslut innan lunch, sedan kommer de gå hem för dagen, det är så det fungerar ungefär säger Maria.



Men det är ingen som hjälper Maria, och till kvällen måste hon flytta ur lägenheten. Hon och de fem barnen blir hemlösa.



– Nu är tanken överlevnad, vart ska jag ta vägen med mina barn ikväll, det är mest praktiskt just nu, hur ska jag hinna packa mina saker, vart ska vi ta vägen, vad ska vi göra med våra grejer, ska mina barn åter igen få lämna sina massa leksaker bakom sig som de har gjort två gånger redan, säger Maria.