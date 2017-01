Stockholmsartisten Janice är redo för rampljuset. Hon har länge sjungit med Tensta Gospel Choir och på senare år har hon backat upp vännen Sabina Ddumba på körsång, men nu tar Janice klivet fram i rampljuset och debuterar som artist i eget namn.

I fjol släpptes låten Don't Need To och 2017 väntar mer musik. Album släpps under året som inleds med nya singeln Answer.

Senare denna säsong gästar Janice vår livescen, läs mer i Musikplatsens Konsertkalender.

