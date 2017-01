Video: De vill lösa världskonflikter med "Swedish fika"

Stockholmarna Oskar Kongshöj och Gustaf Mardelius är duon bakom Go Royal.

De har känt varandra i snart fem år och skrev mycket musik tillsammans under tiden på musikalutbildningen i Stockholm.

Kolla in videon här ovan!

Låten Swedish fika – som sprids flitigt i sociala medier – kom till efter att Gustaf Mardelius fick en idé och en "trudelutt" på hjärnan.

– Sedan fick Oskar feeling och skrev lite musik och så skickade vi det fram och tillbaka, säger Gustaf.

– Det är viktigt för oss att välja något med igenkänningsfaktor, bra låtar som är svängiga men med en komisk touch.

No time for war if you take a påtår.

Är det här ett inlägg i den politiska debatten?

– Man ska inte på något sätt förminska världsproblem, men hade folk som tror sig är vara olika, suttit ner och tagit en fika hade världen sett lite bättre ut.

– Och om man byter ut alla vapen mot kanelbullar så är det lite svårare att kriga i alla fall.