Svensk film har chans att vinna Oscar

Hannes Holms långfilm med bland andra Rolf Lassgård och Bahar Pars tävlar i klassen mot fyra andra filmer. Det står klart efter att juryn presenterat årets nominerade.



Senast gången ett svenskt Oscarsbidrag nominerades var vid 2004 års gala då Kay Pollaks "Så som i himmelen" fanns representerad.



Även den svenske filmfotografen Linus Sandgren från Spånga i Stockholm nomineras för sitt foto i kritikerrosade "La la land". Sandgren har tippats som en trolig Oscarskandidat och filmen, som har Sverigepremiär på fredag, är en av årets stora favoriter med nomineringar i flera tunga kategorier.

Svenske Max Martin, Justin Timberlake och Johan "Shellback" Schuster nomineras i kategorin Bästa originalsång för "Can't stop this feeling" som sjungs av Justin Timberlake i filmen "Trolls the Movie".