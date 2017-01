Pressat AIK tog viktig seger

Fjolårets allsvenska suverän och serievinnare var storfavorit inför säsongen, men det mesta har gått snett.



Säsongens lågvattenmärke kom förra veckan då två småländska besök slutade med storstryk, 0-4 mot Oskarshamn och 0-5 mot Västervik.



Måndagskvällens möte med likaledes playoffjagande Vita Hästen var därför en ödesmatch för tränaren Roger Melins lag.



AIK:s långa måltorka - som stannade vid 149 minuter och 23 sekunder - bröts i början av andra perioden.



Matchens enda mål kom efter två snabba passningar från Christian Sandberg via Michael Lindqvist som avslutades med ett direktskott av Daniel Olsson-Trkulja i målvakten Pontus Sjögrens plockhandskryss.



Men trots ett massivt spelövertag under större delen av de två första perioderna var det också det enda hemmamålet.



I den sista perioden lyckades AIK hålla undan, men Norrköpingslaget var nära en kvittering i ett powerplay med några minuter kvar.



AIK-segern innebär att det är rena getingboet runt playoffstrecket. Fem lag finns inom tre poäng i jakten på de två sista platserna i slutspelsserien. AIK och Vita Hästen ligger precis under strecket.