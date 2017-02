Sting och Wayne Shorter får årets Polarpris

Om Polarprisnämnden i fjol slog in på en ny oväntad väg genom att för första gången ge priset till en renodlad poplåtskrivare, Max Martin, är man i år tillbaka i den mer traditionella Polarprisfåran både genremässigt och geografiskt.

Liksom 90 procent av de tidigare Polarprisen går även årets till musiker och kompositörer från Europa och Nordamerika.

Låtar som "Roxanne", "Don't stand so close to me" och inte minst "Every breath you take" gjorde Sting, då en av medlemmarna i The Police, till en av världens mest säljande artister. 1984 splittrades trion och Sting blev soloartist med hitlåtar som "Russians" och "Englishman in New York". Ändå har han aldrig slagit sig till ro, enligt Polarprisnämnden, som menar att han "ankrat i fler musikaliska hamnar än kanske någon annan artist i sin generation".

Den amerikanske kompositören och jazzsaxofonisten Wayne Shorter är den andre av årets två Polarpristagare.



Wayne Shorter, 83 år, spelade på 1960-talet tillsammans med Miles Davis och har medverkat på många av Joni Mitchells skivor. Som soloartist har han gjort egna album under sex decennier varav flera fått grammys för bästa instrumentala jazzalbum.



Polarprisjuryn beskriver honom som "en tonutforskare" som med mod och visionära öron hela tiden sökt jazzens och musikens outforskade sidor.

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade ABBA bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".



Pristagarna utses av en prisnämnd med 12 ledamöter som representerar bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen svenska tonsättare och Musikförläggarna.



Pristagarna får en miljon kronor vardera.