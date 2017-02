Skärholmen - en stadsdel i förändring

– Men det allra viktigaste är fler bostäder, säger Skärholmsbon Eva Nilsson.

– Det är jättepositivt, eftersom andra generationens invandrare inte har någonstans att bo. Och fler bostäder skulle ju kunna få fler svenskar att flytta hit också, säger hon.

Just nu byggs de första delarna på motorvägen Förbifart Stockholm, som ska gå under Skärholmens centrala delar. Mellan Kungens Kurva, Heron City och Skärholmen ska Förbifartens ena ände hamna och passera under Skärholmen på sin väg vidare norrut.

Tillsammans med ett beslut om Spårväg Syd som väntas under våren, kommer det här dra nya innevånare till Skärholmen. Fyra tusen nya lägenheter är planerade - somliga har redan påbörjats och Eva Nilsson är långtfrån ensam att välkomna fler bostäder här.

Lorena Delgado, vänsterpartist och stadsdelsnämndens ordförande i Skärholmen, säger till P4 Stockholm att det ju inte har byggts särskilt mycket på väldigt, väldigt länge i Skärholmen.

– Nu har vi stora behov av bostäder. Det handlar dels om familjer som bor trångt, dels också om unga som behöver flytta ut, säger hon.

– Men det handlar också om att få fler att flytta in till Skärholmen, för att skapa bättre dynamik kring våra centrum och en mer levande stadsdel, säger Lorena Delgado.

Är det viktigt att bygga blandat, alltså både hyres- och bostadsrätter?

– Ja det tror jag. Skärholmsborna själva vill ha blandat byggande, men en farhåga många har är ju att de inte har råd, säger hon.

– Frågan är om de som bor här vill ha en massa banklån som binder en resten av livet, eller en mer rörlig hyresrättsmarknad som gör att fler kan flytta till eller från Skärholmen, säger Lorena Delgado, vänsterpartist och stadsdelsnämndens ordförande i Skärholmen till P4 Stockholm.