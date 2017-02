Ökade biljettintäkter gav överskott i kassan

SL har vänt ett underskott på 192 miljoner kronor för 2015 till ett överskott på 160 miljoner kronor under förra året. Enligt bokslutet beror överskottet bland annat på att SL fått in mer pengar genom högre biljettintäkter till följd av fler reser mer med SL. Intäkterna för biljetter ökade med drygt 4 procent under förra året.

SL trafiken omsatte under förra året 18 miljarder kronor och står inför stora investeringskostnader kommande år.