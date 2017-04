Viktigt att veta om du befinner dig i Stockholm

Trafikläget

Under fredagskvällen återupptogs kollektivtrafiken efter att ha varit avstängd under flera timmar efter det misstänkta terrordådet. Efter viss oregelbunden trafik går all kollektivtrafik som vanligt.

Följ trafikinformationen via SL och Trafikredaktionen.

Det är fortfarande vissa störningar i tågtrafiken.

Just nu kan jag bekräfta att vi har 13 inställda tåg under dagen. Det handlar om både regional- och snabbtåg i hela Sverige, inte bara i Stockholm. Vi arbetar så snabbt vi kan för att få all personal och alla tåg på rätt plats så att trafiken kan återgå till normalt, säger Lisa Silow på SJ:s pressjour till TT.

I nuläget har Trafikverket ingen prognos på när tågtrafiken rullar på som vanligt igen, utan hänvisar resenärerna till tågbolagens hemsidor för vidare information.

Avspärrningar

I nuläget kvarstår avspärrningarna på Drottninggatan tills polisen har genomfört alla nödvändiga undersökningar. Lastbilen är bärgad från platsen.

Samlingslokaler

Stockholms stad öppnade ett flertal samlingslokaler runt om i staden, men när behovet minskade under kvällen stängdes samtliga utom den på Hantverkargatan 3.

Under hashtaggen #openstockholm erbjuder boende i Stockholm husrum och skjuts till de som är strandsatta. Röda korset och Svenska kyrkan har också öppnat lokaler.

Ytterligare information

På hemsidan krisinformation.se samlar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ytterligare information.

MSB uppmanar också folk att inte sprida rykten och se till att vara noggranna med fakta i det här skedet.

Ring 114 14 om du har tips till polisen angående gårdagens händelse. De som behöver stöd kan ringa 1177 Vårdguiden eller få psykologiskt krisstöd via Krisstödstelefonen på telefonnummer 08-123 578 78.