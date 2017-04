Polisen släpper bild – vill komma i kontakt med person

– Jag vill uttrycka min sorg med offren till det som hänt idag. Det här är en svår stund för de anhöriga, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

Polisen kan inte bekräfta antalet döda eller skadade just nu.

– En nationell särskild händelse har inrättats. Vi vet inte om det är en enstaka händelse eller om vi kan vänta oss mer, säger Mats Löfving på polisen.

Polisen har infört skärpt bevakning i hela landet. Fler poliser ska synas i städerna samt på strategiska platser i landet.

Hela nationella insatsstyrkan och hela bombstyrkan har satts i arbete.

Under presskonferensen har polisen visat upp en bild på en man som man vill komma i kontakt med.

– Bilden är tagen i omedelbar anslutning till dagens händelse. Vi vill komma i kontakt med den här mannen, säger Löfving.

– Vi fokuserar på vem eller vilka som låg bakom detta, säger Anders Thornberg, chef för säkerhetspolisen. Vi hämtar in all information vi kan få just nu.

Vid 18-tiden fanns ingen gripen för dådet.

– Vi har vid flera tillfällen sagt att det här kan inträffa men vi hade ingen indikation på att det skulle ske just nu, säger Thornberg.

Detta har hänt: