Grafik: Detta har hänt

[ { "cartodb_id": 2, "dateText": "Kapar lastbil", "date": "2017-04-07", "time": "14:50", "lat": 59.336903, "lng": 18.058704, "zoom": 16, "loc": "Adolf Fredriks kyrkogata", "event": "En lastbilschaufför som gör en leverans till en restaurang beskriver hur en maskerad man hoppar in i förarhytten och kör iväg med lastbilen. Föraren blir påkörd när han försöker stoppa mannen.", "audioId": 6669813, "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 3, "dateText": "Vansinnesfärd i hög fart", "date": "2017-04-07", "time": "", "lat": 59.334792, "lng": 18.060491, "zoom": 7, "loc": "Drottninggatan", "event": "En buss som skulle korsa Drottninggatan fick bromsa in när lastbilen plötsligt, i hög fart, passerade framför. SR-medarbetaren Martin Svenningsen som åkte med bussen beskriver hur lastbilen körde i hög fart längs Drottninggatan.", "audioId": 6669682, "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 1, "dateText": "Kör in i byggnaden", "date": "2017-04-07", "time": "14:53", "lat": 59.333544, "lng": 18.061693, "zoom": 7, "loc": "Åhlens", "event": "Lastbilen avslutar vansinnesfärden längs Drottninggatan med att köra rakt in i entrén till Åhléns city, där även uppgång från tunnelbanans centralstation finns.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 4, "dateText": "Stor räddningsinsats", "date": "2017-04-07", "time": "15:15", "lat": 59.33286, "lng": 18.062358, "zoom": 7, "loc": "City", "event": "Räddningstjänsten anger att minst 20 bilar deltar i räddningsinsatsen när lastbilen efter kraschen står i brand. Sjukvårdspersonal springer längs Drottninggatan och i luften ser man polishelikoptrar.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 5, "dateText": "Insatsstyrkan på plats", "date": "2017-04-07", "time": "15:28", "lat": 59.333219, "lng": 18.063624, "zoom": 7, "loc": "Mäster Samuelsgatan", "event": "Ekots reporter Kristian Åström rapporterar från platsen att han kan se polisens insatsstyrka. En av poliserna har dragit vapen.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 6, "dateText": "Tunnelbanan stängs", "date": "2017-04-07", "time": "15:39", "lat": 59.331198, "lng": 18.059502, "zoom": 7, "loc": "T-centralen", "event": "SL:s pressjour uppger för TT att all tunnelbanetrafik har stängts av.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 7, "dateText": "Två döda bekräftas", "date": "2017-04-07", "time": "15:40", "lat": 59.332929, "lng": 18.062361, "zoom": 7, "loc": "Drottninggatan", "event": "Polisen bekräftar för Ekot att minst två personer har omkommit.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 8, "dateText": "Stop i tågtrafik", "date": "2017-04-07", "time": "15:44", "lat": 59.329891, "lng": 18.057201, "zoom": 7, "loc": "Stockholms centralstation", "event": "På polisens begäran är det stopp för all tågtrafik förbi Stockholms centralstation, uppger Trafikverket i ett pressmeddelande.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 9, "dateText": "Utymning på NK", "date": "2017-04-07", "time": "15:47", "lat": 59.33277, "lng": 18.069025, "zoom": 7, "loc": "Hamngatan", "event": "Rapporter om utrymningar av stora butiker kommer. \"De ropade i högtalarna att NK ska utrymmas\", säger Anders Tengström till TT. Senare utryms bland annat Mall of Scandinavia i Solna.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 11, "dateText": "Löfven: \"Ett terrordåd\"", "date": "2017-04-07", "time": "15:52", "lat": 57.488166, "lng": 12.648559, "zoom": 7, "loc": "Skene, Marks kommun", "event": "Stefan Löfven var på plats i Skene i Marks kommun för att sörja offren från bussolyckan i Härjedalen. Han hade ett samtal med kommunpolitiker och lärare som hastigt fick avbrytas. Istället för fortsatta samtal gav statsministern en kort kommuniké till den församlade pressen innan han satte sig i den svarta bilen med destination Landvetter flygplats och vidare till Stockholm, rapporterar TT.", "audioId": 6669783, "imageUrl": "", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=T0_1Ey0D17xC8KLhNe96ydDru9dZLr69iuOphFa-IZ02OyMwafvdyBL5wXshxvsB0qFcNYqy4C6myMdf5uAoNSrbZaigUcGB" }, { "cartodb_id": 12, "dateText": "Kungen kommenterar", "date": "2017-04-07", "time": "15:17", "lat": 59.326821, "lng": 18.071623, "zoom": 7, "loc": "Slottet", "event": "\"Jag och hela Kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens attentat i Stockholm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer utvecklingen men redan nu går våra tankar till de drabbade och deras familjer.\" Kungaparet avbryter också sin pågående resa till Brasilien.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 13, "dateText": "Sjukhus, Centralen och Riksdagen.", "date": "2017-04-07", "time": "16:27", "lat": 59.327544, "lng": 18.067406, "zoom": 7, "loc": "Riksdagen", "event": "Polisen har beordrat att Stockholms centralstation töms helt, bekräftar Jernhusens presstjänst. Samtidigt rapporterar TT att ingen person får lämna Riksdagen på grund av det inträffade. Eftersom det är fredag är det dock ganska tomt på riksdagsledamöter. Alla sjukhus i Stockholms län går in i katastrofläge.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 14, "dateText": "Säpo går ut med bild", "date": "2017-04-07", "time": "17:28", "lat": 59.331114, "lng": 18.041072, "zoom": 7, "loc": "Polishuset", "event": "\"Alla resurser kommer att läggas på ärendet\", säger rikspolischef Dan Eliasson, och bekräftar att polisen inte har kontakt med lastbilskaparen. Polisens bevakning har skärpts i hela landet och Stockholmsregionen har tillgång till hela nationella insatsstyrkan, bombskyddet och polisens helikopterstöd, framgår vid en presskonferens. Polisen förser sedan pressen med en bild från en övervakningskamera de önskar få hjälp att sprida. \"Vi vill att personen tar kontakt med polisen. Bilden är från i dag, från platsen och från tiden när det är aktuellt att kolla på vilka kameror som har snappat upp bilder.\"", "audioId": "", "imageUrl": "//static-cdn.sr.se/sida/images/83/9dddabbd-c0ce-4228-8e44-2b40ea7df3cb.jpg?preset=article", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 22, "dateText": "Trafiken igång igen", "date": "2017-04-07", "time": "19:11", "lat": 59.329891, "lng": 18.057201, "zoom": 7, "loc": "Stockholms centralstation", "event": "Spårbunden trafik i form av fjärr- och pendeltåg går igång med normal trafik. Det gäller även Stockholm Central. Tunnelbanetrafiken kommer igång men inga tåg stannar vid stationerna T-Centralen och Hötorget. Beslutet tas för att folk ska kunna ta sig hem från stan.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 23, "dateText": "Två intagna på förhör", "date": "2017-04-07", "time": "19:14", "lat": 59.332875, "lng": 18.062349, "zoom": 7, "loc": "Drottninggatan", "event": "Polisen bekräftar att två personer har tagits in på förhör. \"Det innebär absolut inte att de är misstänkta\", säger Lars Byström, presstalesperson på Stockholmspolisen, till TT. Senare bekräftar polisen att en förundersökning om misstänkt terrorbrott inletts.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 27, "dateText": "Klartecken för tågen", "date": "2017-04-07", "time": "19:51", "lat": 59.329891, "lng": 18.057201, "zoom": 7, "loc": "Stockholms centralstation", "event": "SJ har fått klartecken att börja rulla in tåg som stått still på väg till Stockholms centralstationen men det kommer ta lite tid. Kvällens ordinarie tågavgångar från Stockholm kommer förbli inställda, medan nattågen från Stockholm går med försening.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 15, "dateText": "En person avlider på sjukhus", "date": "2017-04-07", "time": "20:12", "lat": 59.328599, "lng": 18.039999, "zoom": 7, "loc": "Landstingshuset", "event": "15 personer, vuxna och barn, är skadade. Nio av dem är allvarligt skadade, säger Stockholm läns landstings chefsläkare Johan Bratt till Ekot. Han kan också bekräfta att en vuxen person har avlidit på sjukhus. Snart bekräftar även polisen att fyra personer dödats i attacken.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 16, "dateText": "En man grips", "date": "2017-04-07", "time": "20:15", "lat": 59.621303, "lng": 17.857617, "zoom": 7, "loc": "Märsta", "event": "De första uppgifterna om att en man gripits kommer via Aftonbladet. Polisen bekräftar snart uppgifterna och kallar till presskonferens. \"Det var en person som rörde sig i Märsta i en butik, hans sätt att röra sig blev intressant och en patrull i närheten grep honom. Han bröt ifrån det normala mönstret\", säger regionpolischef Jan Evensson om insatsen.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 20, "dateText": "Gränskontroll införs", "date": "2017-04-07", "time": "21:18", "lat": 59.331114, "lng": 18.041072, "zoom": 7, "loc": "Polishuset", "event": "Polisinsatser har stärkts i samtliga regioner och en gränskontroll införs för de som reser ut ur Sverige, säger Stefan Hector på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Vid presskonferensen bekräftas också att personen som är gripen stämmer överens med den signalementet på den person som söks. Mannen är identifierad men polisen vill inte berätta detaljer om vem det rör sig om.", "audioId": "", "imageUrl": "//images.scribblelive.com/2017/4/7/d3b8e401-85a1-4084-a23c-cf15b4b725fe.jpg", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 17, "dateText": "Löfven hyllar stockholmarna", "date": "2017-04-07", "time": "20:40", "lat": 59.328335, "lng": 18.066083, "zoom": 7, "loc": "Rosenbad", "event": "Statsminister Stefan Löfven (S) hyllar under presskonferensen alla stockholmare som öppnat sina hem för personer som varit strandsatta och inte kunnat ta sig hem under eftermiddagen. \"Om det är ett terrordåd så är målet att underminera demokratin, men sådana gärningar kommer aldrig att lyckas i Sverige. Vår budskap kommer alltid vara klart: Ni kommer aldrig någonsin att vinna\", säger statsministern. Efter presskonferensen går statsministern till olycksplatsen för att lägga blommor på Drottninggatan.", "audioId": 6670078, "imageUrl": "//pbs.twimg.com/media/C81azi7WsAEBLCt.jpg:large", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 21, "dateText": "Avspärrningsrna lyfts", "date": "2017-04-07", "time": "23:30", "lat": 59.33286, "lng": 18.062358, "zoom": 7, "loc": "City", "event": "\"Vi såg när vi var på väg till Sergels torg att polisen har börjat ta bort avspärrningarna på vissa ställen\", rapporterar Ekots Karin Wettre. Lastbilen som var inblandad i dådet har bärgats från platsen. Polisens tekniker var på plats och dokumenterade arbetet, rapporterar TT. De avspärrningar som på Drottninggatan från Olof Palmes gata till Sergels torg kommer kvarstå tills de undersökningar som behöver göras är utförda.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 18, "dateText": "Tillslag på flera er", "date": "2017-04-08", "time": "01:33", "lat": 59.396061, "lng": 17.887679, "zoom": 7, "loc": "Hjulsta", "event": "Polisen har gjort ett tillslag i en lägenhet i Hjulsta i västra Stockholm, enligt TT. Poliskällor uppger till SVT att en andra person gripits. Till Ekot säger polisen att de arbetar över hela regionen, men de kan inte gå in närmare på vad som händer. Senare uppger polis att endast den man som tidigare gripits i Märsta gripits i anslutning till dådet.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 19, "dateText": "Mannen anhålls", "date": "2017-04-08", "time": "03:26", "lat": 59.340186, "lng": 18.086767, "zoom": 7, "loc": "Åklagarmyndigheten", "event": "Åklagarmyndighetens informationsdirektör Karin Rosander säger till Ekot att mannen är anhållen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord, vilket är den högre misstankegraden. Polisen bekräftar senare att de misstänker att det är gärningsmannen de gripit.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 24, "dateText": "Nya uppgifter om mannen", "date": "2017-04-08", "time": "04:30", "lat": 59.33286, "lng": 18.062358, "zoom": 7, "loc": "City", "event": "Ekot har genom källor inom tyska myndighetsvärlden fått bekräftat att mannen som är anhållen i Stockholm kommer från Uzbekistan. Ekot kan inte bekräfta att mannen har särskilda kopplingar till just Tyskland men myndigheter i olika länder byter nu information med varandra, enligt Ekots källor. Terrorforskaren Hans Brun kommenterar: \"Om man tittar på det här jihaidstiska spåret som antytts, så är Uzbekistan ett land där det har förekommit jihadistisk aktivitet, så det är ingenting förvånande på något sätt egentligen.\"", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 25, "dateText": "Uppgifter om sprängämnen", "date": "2017-04-08", "time": "08:53", "lat": 59.33286, "lng": 18.062358, "zoom": 7, "loc": "City", "event": "Flera poliskällor uppger till SVT att en väska med sprängämnen hittats i lastbilen. Officiellt vare sig bekräftar eller förnekar polisen uppgifterna utan hänvisar till att de inte brukar kommentera beslag.", "audioId": "", "imageUrl": "", "iframeUrl": "" }, { "cartodb_id": 26, "dateText": "Kondoleanser på plats", "date": "2017-04-08", "time": "11:00", "lat": 59.33286, "lng": 18.062358, "zoom": 7, "loc": "City", "event": "Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte platsen där lastbilen körde in i varuhuset, och lämnade en bukett röda rosor för att hedra offren. Vid avspärrningarna samlas människor under eftermiddagen, tillsammans med pressuppbådet.", "audioId": "", "imageUrl": "//images.scribblelive.com/2017/4/8/f8af20bb-01b6-4ae6-bc7f-a04b134a7d4f.jpg", "iframeUrl": "" } ]