Här är påskens bästa biofilm

Vill man se något vackert på bio just nu ska man gå och se den japanska tecknade filmen Your Name. Allt från stadens myller och himlens moln till tomaterna som klyftas är så välgjort.

Det handlar om Mitsuha, en tonårstjej på landet. Hon bor i ett stort hus med utblicken över resten av byn. Hennes pappa är borgmästare, men hon lever ett inrutat, tråkigt liv och drömmer om att var någon annan. Varför inte en cool tonårskille i Tokyo.

I Tokyo bor Taki, som skyndar mellan skola och extrajobb på en restaurang. Han och Mitsuha byter plats med varandra. Mitsuha vaknar upp i Takis kropp och han i hennes.

Förvirrande och nyfiket lever de varandras liv, men bara under kortare perioder. När de tas tillbaka undrar omgivningen varför de betett sig så konstigt.

Your Name är drömsk, och kräver att man inte slötittar och missar övergångarna mellan deras liv. Jag ger en fyra till Your Name.

Gillar man japanskt tecknat är det här ett måste.

Their finest hour heter den brittiska filmen som utspelar sig under andra världskriget. Catrin, spelad av Gemma Arterton, är bra på reklamtexter och kallas in till propagandaministeriet. Det ska göras film som stärker nationen under kriget, och hon förväntas kunna skriva den kvinnliga dialogen - den som inte anses så viktig.

Historien som som ska bli film är den det skrivits om i tidningen. Två systrar har med båt räddat engelska soldater i nöd under slaget om Dunkerque.

Catrin träffar systrarna, men historien visar sig inte riktigt stämma. Filmteamet går vidare ändå och Catrin lyckas med list och skicklighet ge systrarna en större roll än vad de manliga bossarna tänkt sig.

Their finest hour är både ett lätt drama och en komedi. I filmen finns många klämkäcka, roliga scener och en del romantik. Lite som en brittisk, varm Woody Allen i koftor och tweed från andra världskriget. Mitt betyg blir en stark trea.

Till sist en Cars för vuxna med mycket action och dödande. Fast & Furious 8 är här och serien har sett sina bästa stunder.

Här sitter jag och funderar på varför de måste släpa med sig bilarna till en infrusen rysk ubåtsstation som intagits av separatister.

Här har man också tagit in gulliga barn i berättelsen, vilket kan kännas lite märkligt när det ska skjutas och dödas så mycket. Att familjen är viktig poängteras gång på gång.

Jag ger Fast & Furious 8 en tvåa i betyg. Det finns häftig action och en del humor, men också många repliker som känns skrivna i mun på muskelskådespelarna och scener där man tar bilåkandet lite för långt för att man ska känna att man åker med.