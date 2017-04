Hedersförtrycket i Stockholm undersöks

Hit kan du vända dig

• Är du 13-26 år och bor i Stockholms län kan du prata med Origo som hjälper oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet.

• Om du har det jobbigt hemma kan du vända dig till socialtjänsten. Under sajten Koll på soc hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten där du bor och nummer till Socialjouren.

• Via Socialrådgivningen på nätet kan du få råd och stöd i socialtjänstfrågor genom att skicka in en fråga via webbformulär eller genom att chatta med en rådgivare.

• Du kan också vända dig till en ungdomsmottagning eller besöka Umo:s sajt för stöd. Umo vänder sig till alla mellan 13–25 år och ger svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

• Är situationen akut ska du alltid vända dig till polisen, ring 112.

• För fler tips på myndigheter och ideella organisationer klicka här.

Källa: Origo