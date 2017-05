Sjuttiofem moppar körde Västerort runt

Rallyt gick från Hässelby museum, genom Hässelby Gård, Vällingby, Nälsta, Spånga, Vinsta och Åkermyntan C och tillbaka igen.

De mopeder som körde runt var alla gamla godingar, från 1950, -60, -70 och 1980-talet.

Berndt Sehlstedt, en av initiativtagarna till evenemanget men också tävlingsgeneral, berättade i vår systerkanal P5 STHLM, att åkarna också skulle få göra små hinderbanor längs vägen.

– Det är sex kontroller efter vägen. Det är manöverprov. Man ska till exempel balansera på en planka med båda hjulen och vid en kontroll ska man köra sicksack.

En av de som körde rallyt var Sara Hagland, som var på plats med sin röda Benelli-moped.

Hur har du preppat inför loppet?

– Jag har tankat mopeden, sen har jag tagit på mig mina nya, röda handskar!

Sara är med i mopedklubben Solhem moped - We Break For Everybody. De beskriver sig som en "liten lokal sammanslutning med målet att vurma för mopeden i Solhem samt konsumera öl".

Det låter inte som ett farligt MC-gäng direkt?

– Det är det inte heller. Det är jag och ett gäng killar i min ålder. Antingen möts vi och "finåker" eller så tar vi en öl och snackar!