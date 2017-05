Polis: Organisationen försenar våra utredningar

– Vi har ju i Polisområde Nord en resurs som inte räcker fullt ut, men vi jobbar på att se över det, säger sektionschefen och kriminalkommissarien Charlotta Erlandsson.

Ni har tappat utredare, vad är grundproblemet?

– Omorganisationen slog ihop tre befintliga sektioner, så då har vi tre arbetskulturer som ska skapa något nytt och bli framgångsrikt i det.

Och det har skavt lite?

– Ja, det har skavt lite och vi har tappat lite folk under hand under 2016. Vi har rekryterat nytt men det tar lite tid innan de kommer in i arbetet och kan jobba fullt ut. Det är visserligen de viktigaste brott vi har, men det är brott som berör och påverkar utredarna, och då är det lite svårare att behålla personalen.

Du menar att det är känslomässigt påfrestande?

– Ja, precis.

Finns det nån risk att man glömmer vissa saker när man utreder?

– Nej, det tycker jag inte, vi har checklistor och metodhandböcker och daglig uppföljning i de ärenden vi jobbar med, så det tycker jag inte.

Har ni något intryck av hur det påverkar målsägande?

– Det beror ju på allvarlighetsgraden av ärendet, tyvärr. Vi måste prioritera och jobba akut med de allvarligare ärenden, de andra blir liggande och då blir utredningstiden mycket längre, säger sektionschefen och kriminalkommissarien Charlotta Erlandsson.

Ser den här situation likadan ut i hela Stockholms län?

– Ja, det gör den.