Hammarby-tavla gav Malmö seger

– Det känns ändå som två poäng förlorade poäng idag, säger Malmös Tinnerholm till Radiosporten.

Skåningarnas förlustnolla var ett tag i rejäl fara under besöket på Tele2 Arena, där det var Hammarby som gjorde första målet inför 22 436 åskådare.



Romulo stötte fram bollen till Arnór Smárason, som stormade fram innan han klippte till från sisådär 20 meter - ett skott som skruvade sig bort från målvakten Johan Wiland och in i mål intill stolpen.



1-0 till Hammarby i 51:a minuten, vilket inte alls kändes logiskt med tanke på matchbilden så långt.



Det var två lag som hade stuvat om rejält i startelvorna efter helgens matcher.



I Malmö FF hade nästan halva laget bytts ut jämfört med segermatchen mot Östersund. Förutom de tre avstängningarna valde tränaren Magnus Pehrsson också att bänka stjärnduon Markus Rosenberg och Anders Christiansen.



Hammarbykollegan Jakob Michelsen tvingades å sin sida klara sig utan skadade Jiloan Hamad och Johan Persson, gjorde tre ändringar och gav bland annat Kennedy Bakircioglu chansen från start för första gången på en månad.



MFF tog tag i spelet omgående. Serieledarna pressade stundtals tillbaka Hammarby ordentligt i första halvlek, men hade samtidigt förfärligt svårt att skapa några riktigt farliga chanser.



Första 45 minuterna ledde till exempel inte till ett enda avslut på mål. Närmast var det när Erdal Rakip drog till från långt håll (utanför) och Felipe Carvalho nickade (högt över) på en av hela åtta MFF-hörnor före paus.



När Hammarby sedan chocköppnade i andra halvlek vände sig Magnus Pehrsson till bänken, där Rosenberg och Christiansen fanns redo att hoppa in.



MFF hade fortsatt svårt att skapa glödheta lägen och när kvitteringen väl kom var det tack vare lite Hammarby-hjälp. Anton Tinnerholms vänsterskott som gav 1-1 i 68:e minuten hade nämligen räddats av en bättre målvakt än slapphänte Ögmundur Kristinsson.

– Jag tycker vi står upp bra mot Malmö, det är ett bra lag, säger Hammarbys Kennedy Bakircioglu.



Några fler mål blev det inte. Efter nio matcher toppar MFF en något haltande allsvensk tabell på 21 poäng, fyra före IFK Norrköping.

Hammarby-Malmö FF 1-1 (0-0)

1-0 Arnor Smarason (51), 1-1 Anton Tinnerholm (68).



Varningar, Hammarby: Richard Magyar, Romulo. Malmö FF: Oscar Lewicki, Anton Tinnerholm, Jo Inge Berget.



Domare: Johan Hamlin, Bro.



Publik: 22 456.



Hammarby (4-4-2): Ögmundur Kristinsson - Mats Solheim, Joseph Aidoo, Richard Magyar, Marcus Degerlund - Leo Bengtsson (Fredrik Torsteinbø 69), Kennedy Bakircioglu, Serge-Junior Martinsson Ngouali, Arnor Smarason - Romulo (Pa Dibba 69), Bjørn Paulsen.



Malmö FF (4-4-2): Johan Wiland - Andreas Vindheim, Lasse Nielsen, Felipe Carvalho (Dennis Hadzikadunic 71), Anton Tinnerholm - Magnus Wolff Eikrem, Oscar Lewicki (Anders Christiansen 60), Erdal Rakip, Jo Inge Berget (Markus Rosenberg 59) - Alexander Jeremejeff, Pawel Cibicki.