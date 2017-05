Skyttekungen räddade poäng för Djurgården

Jonas Olsson var tillbaka som mittback och Jesper Karlström belönades med en startplats på topp med Gustav Engvall efter det starka inhoppet hemma mot IFK Göteborg. Men ändringarna gav inte den effekt tränaren Özcan Melkemichel hoppats på. Tidigt i andra hade Karlström gjort sitt och bytte med Othman El Kabir.



Det mest underhållande under de första 45 minuterna på Stadsparksvallen såg ut att stanna vid när vattenspridaren plötsligt gick i gång i närheten av Andreas Isaksson. Den gamle landslagsmålvakten klarade sig någorlunda undan.



Kallduschen kom med någon minuts fördröjning. På tilläggstid lyfte Daryl Smylie in bollen mot Isakssons domäner, men han valde - riktigt - att hålla sig i målet. Däremot hamnade Elliot Käck på fel sida om Dzenis Kozica vars nick smet in vid bortre stolpen. Kozica var snabb att tacka Smylie.

- Han gör ett fint inlägg så det är bara att sätta dit huvudet, säger Dzenis Kozica till Radiosporten.



Sett till det lilla som hände framför målen under den första halvleken var det inte alls mot matchens gång. Jönköping stängde butiken och hade mer framåt.

- Det är tråkigt att vi inte vinner för vi styrde och ställde i dag, säger Kozica till Radiosporten.



Kvitteringsfixare blev skytteligaledaren Magnus Eriksson, som med ryggen mot mål nickade in en hörna. Eriksson är nu uppe i sex mål.



Med mer fart i passningsspelet och bättre rörelse kom Djurgården till fler möjligheter efter sin kvittering, men det kunde ha slutat hur som helst när båda lagen gick för seger. Bland annat hade Kozica och Tom Siwe hyggliga avslutningar för hemmalaget.



Närmast för Djurgården väntar derbyt mot AIK på Tele 2 Arena på måndag. Samtidigt möter Jönköping Elfsborg på bortaplan.