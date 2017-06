Skivan Sgt Pepper fyller 50 – sågas och hyllas

Det var 50 år sedan på dagen. Den 1 juni 1967 släppte The Beatles albumet Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band och skapade musikhistoria. Få plattor har hyllats så som "pepper" – men det är inte alla som skriver under på att det är ett populärmusikens mästerverk.

P4 Stockholm riggade en debatt om 50-åringen mellan reporter Björn Lindberg och Sveriges Radios musikproducent Robert Jonsson. Björn gjorde båda tummarna upp medan Robert tog fram stora sågen:

– Det är svulstighet, rörighet och pårökta pretentioner i någon slags studentikos förpackning. Ungefär som om någon hade tonsatt Blandaren.

Björn skakade på huvudet och ville övertyga Robert om Sgt Pepper's förträfflighet genom att spela låtarna With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds och When I'm Sixty Four.

Men Robert Jonsson fortsatte såga.

– Hela projektet borde ha stannat i Paul McCartneys huvud. Han borde inte ha genomfört det. Och när det gäller When I'm Sixty Four så är det nog Beatles fånigaste låt. Den är till och med fånigare än Ob-La-di, Ob-La-Da.

Men snälla Robert Jonsson! Sgt Pepper har ju hyllats av kritiker, professorer och sålt som smör. Vad är det alla har missuppfattat?

– Det är hela den här mästerverksgrejen. Att folk är så otroligt inne på att allt ska vara mästerverk och just när det gäller skiva så är det Sgt Pepper. Det är facit... Den är inte bra. Lyssna på den kritiskt. Det är för tramsigt!