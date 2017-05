Misstänkt bombare agerade troligen inte ensam

Premiärminister Theresa May varnade i ett tal till nationen sent under tisdagskvällen att en ny attack "kan vara nära förestående" och att det inte går att utesluta att ett större nätverk ligger bakom dådet i Manchester.



– Vi kan inte utesluta att det finns ett större nätverk bakom den här attacken, sade May sammanbitet.

Polisen har pekat ut 22-årige Salman Abedi som misstänkt självmordsbombare i dådet som krävt 22 liv. Omkring hälften av offren uppges vara barn. 59 personer vårdas på sjukhus, varav flera har livshotande skador.

Under natten bekräftade en mamma på Facebook att hennes 15-åriga dotter Olivia Campbell finns bland offren, rapporterar CNN. Dottern fanns bland saknade personer, och mamman hade inte hört från henne sedan i måndags kväll.

Med 15-åringen har fyra dödsoffer identifierats, bland dem en 8-årig flicka.

Ännu är mycket litet känt kring Salman Abedis person eller hans eventuella motiv. Manchesters polischef Ian Hopkins konstaterade under tisdagen att polisens prioritet nu är att slå fast om självmordsbombaren agerade ensam eller om han var en del av en större grupp.

The Guardian erfar att polisen har tillgång till övervakningsfilmer där Abedi går in på Manchester Arena, bärande på en väska som tros ha innehållit en hemmagjord bomb.

Den nya hotnivån i landet innebär att beväpnade soldater, som lyder under polisen, sätts in.

De kommer initialt att finnas vid särskilda platser men kan också skickas till konserter och sportarrangemang, uppger polisen.

Åtgärden, som har det engelska kodnamnet "Operation temperer", har aldrig införts förut. Den väntas tillåta upp till 5 000 soldater på gatorna, men en journalist på BBC med säkerhet som specialområde tror att det snarare kommer att röra sig om ett hundratal.

Att åtgärden finns att ta till blev känt först efter terrorattackerna i Paris i november 2015.

Premiärministern hyllade i sitt kvällstal polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal som agerat under attentatet, och sade samtidigt att militär personal från och med nu kommer att bistå polisen på flera platser i Storbritannien.



– Militären kommer att lyda under polisen.

Kritisk är den högsta nivån på en femgradig skala och den innebär att en attack kan vara omedelbart förestående.